Dilsiz Filmi

08.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:58

Sami, küçük bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Geçimini duvar ressamlığı yaparak sağlayan Sami, bir gün babaannesinin vefat haberini alır. Genç adama babaannesinden bir sandık miras kalmıştır ve sandığın içi hat sanatıyla ilgili malzemelerle doludur. Sami'nin babaannesinden kendisine kalan hat sanatı malzemelerinden kurtulmayı planlarken, Selma adında bir kadın ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Selma, eskiden hat sanatıyla ilgilenmiş bir kadındır ve Sami genç kadının kendisini yönlendirmesi sayesinde hat sanatı ile ilgilenmeye başlar. Bu sırada eski kuşak, yetenekli ve zor bir hattat olan Eşref Efendi'den de destek alan Sami, bir süre sonra Selma ve Eşref Efendi arasında sıkışıp kalır. İçinde kaldığı durum, Sami'yi zorlu bir serüvenin içine sürükler.

Yönetmen: Murat Pay

Senaryo: Murat Pay, Selman Kılıçaslan

Oyuncular: Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever, Emin Gürsoy

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Dilsiz

Yapımcı Firma: Rasathane Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 29.11.2019



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Kaynak: InterSinema.com