Dilovası Zabıtası'ndan korona virüs denetimi Dilovası'nda, korona virüs salgını sonrası denetimlerini sıklaştıran Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde ve fırınlarda incelemelerde bulundu.

Dilovası'nda, korona virüs salgını sonrası denetimlerini sıklaştıran Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde ve fırınlarda incelemelerde bulundu.

Dilovası Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde market, fırın ve diğer iş yerlerinde öncelikle hijyen, tarihi geçmiş ürün ve fahiş fiyat artışı konusunda incelemelerde bulundular. Halkın sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek ve fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimler ara verilmeden devam edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İçişleri Bakanlığımız'ın yayınlamış olduğu bir genelge var. Bu genelge doğrultusunda zabıta ekiplerimiz belirlenen iş yerleri kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla denetimlerimiz 7 gün 24 esasında aralıksız devam ediyor. Alınan kanun hükümlerine riayet etmeyenler için gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Kimsenin halkın sağlığını tehdit edecek bir davranışta bulunmasını ve fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapılmasını kabul edemeyiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA