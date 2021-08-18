Dilovası Orhangazi Mezarlığı'ndaki çalışmalarda sona doğru

Dilovası Orhangazi Mezarlığı'ndaki çalışmalarda sona yaklaşan Büyükşehir ekipleri, harpuşta ve ferforje korkuluk imalatı yapıyor.

Kent genelindeki şehitlik ve diğer mezarlıkların, onarım ve bakım işlerini gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Dilovası Orhangazi Mezarlığı Mezarlığı'nda birçok imalat tamamlanırken çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor.

TAŞ DUVAR İMALATI TAMAMLANDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Dilovası Orhangazi Mezarlığı'nda yürütülen çalışma dahilinde, mezarlığın dik olan kısımlarındaki kademe çalışmaları bitirildi. Yol oluşturma çalışması kapsamında ihtiyaç duyulan 600 metrelik taş duvar imalatı da tamamlandı.

HARPUŞTA VE KORKULUK YAPILIYOR

İş dahilinde şuan Büyükşehir ekipleri mezarlıkta tamamlanan taş duvarların üzerine klinker tuğladan harpuşta imalatı gerçekleştiriyor. Çalışmalar harpuşta imalatının üzerine ferforje korkuluk yapılarak tamamlanacak.

Kaynak: Bültenler