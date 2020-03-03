Dilovası'nın ilk yüzme havuzu hizmete giriyor

03.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yüzme sporunda başarılı sporcuların yetişmesi için olimpik yüzme havuzları inşa eden Büyükşehir Belediyesi'nin, Dilovası ilçesine kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzu hizmete giriyor. Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için 5 Mart Perşembe günü saat 15.00'de tanıtım programı yapılacak.

4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa edildi. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare oldu. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alıyor. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunuyor.

BAY VE BAYAN FİTNESS SALONU

Yapının zemin katı; giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluştu. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer aldı. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü var.

Kaynak: Bültenler