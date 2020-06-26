Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınması kararı
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Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınması kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kömürcüler OSB yönetimi ile görüşme yaptık. Bu alanda artık kömürcülük faaliyetlerini müsaade etmeyecek adımlarımızı atıyoruz.

Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınması kararı
26.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kömürcüler OSB yönetimi ile görüşme yaptık. Bu alanda artık kömürcülük faaliyetlerini müsaade etmeyecek adımlarımızı atıyoruz." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları ile bir araya gelen Kurum, daha sonra Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi yöneticileriyle görüştü.

Kurum, toplantının ardından burada yaptığı konuşmada, depremle ilgili Kocaeli'nin her ilçesinde çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Bu noktada vatandaşımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına alacak çalışmaları süratli bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Körfez ilçesinde yaklaşık 1300 rezerv konut üreteceğiz"

Körfez ilçesinde rezerv alanda yaklaşık 1300 rezerv konut üretecekleri bilgisini veren Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle 97 bin metrekarelik alanda bu konutları yapacağız. Burada üreteceğimiz rezerv konutları da Barbaros, Kabakoz dediğimiz Güney Mahallesi'nde yapacağız. Yine Derince Belediyemizin Deniz Mahallesi'ndeki vatandaşlarımıza teklif edeceğiz. Vatandaşlarımızın rızası olması kaydıyla da bu dönüşümü hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kurum, vatandaşın ister kendi yerinde isterse gösterecekleri alanda dönüşümünü yapabileceğine değinerek, şunları söyledi:

"Bu çerçevede çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Ekim ayı içerisinde rezerv konutlarımızın ihalesini yapacağız. Deniz Mahallesi'ndeki planlama çalışmasını da en geç 3 ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığımızla birlikte tamamlayıp, vatandaşlarımıza bu imkanı vermiş olacak."

"Kentsel dönüşümde ilçe belediyelerine destek veriyoruz"

Kentsel dönüşümün çok zor bir süreç olduğunu ve bu süreçte sadece ilçe belediyelerinin buna gücünün yetmediğini vurgulayan Kurum, "Burada, Büyükşehir ve Bakanlığın destekleri çok önemli. Bu noktada İzmit Cedit Mahallesi'ndeki dönüşüm projesini ilçe belediyemizin de bu noktada yaşadığı zorluklar nedeniyle Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımız bu projede vatandaşımıza verilmesi gereken her türlü desteği verecek. Orada katları da azaltıyoruz, yani İzmit'e, Kocaeli'ye yakışacak yatay mimari dediğimiz 4-5 katı geçmeyen evler yapılacak. Bu projeyi İzmit Cedit Mahallesi'nde uygulayacağız. Bu proje örnek bir dönüşüm olacaktır. Bu projenin ihalesini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız 1150 konut olarak tasarımını yaptı. Yıl sonuna kadar ihaleyi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kurum, Hacı Hızır Mahallesi'ndeki riskli alanın, vatandaşlardan ve Büyükşehir Belediyesinden gelen yoğun talepler üzerine, gerekli çalışmaların yapılarak, yoğun talep doğrultusunda riskli alan ilanını temmuz ayı içerisinde kaldıracaklarını ve vatandaşların bu noktadaki sorunlarını, problemlerini çözmüş olacaklarını kaydetti.

Gölcük Denizciler Mahallesi'ndeki konutların tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Bakan Kurum, Derince Yenikent Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlatıldığını ve burada 418 konut üretileceğini bildirdi.

Kurum, Kandıra Akdurak Mahallesi'nde de bir dönüşüm talebi olduğunu, bu talebin Büyükşehir ve ilçe belediyesi ile değerlendirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şehrin içinde kalmış küçük sanayileri dönüşüm projeleri kapsamında şehir dışına alma projemiz var. Bu çerçevede ilçe belediyelerimizle birlikte Bakanlık olarak proje yürütüyoruz. Şehrin içinde kalmış sanayi alanlarımızı şehrin dışına çıkarma 396 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekare bir sanayi sitesi inşası, Bakanlığımız TOKİ eliyle yapacak. Buraya şehrin içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Bu proje de bitme aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde ihalesini yapacağız."

"Millet bahçeleriyle Kocaeli'ye 2,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız"

Sosyal konut projelerinin hızlı bir şekilde yürüdüğünü kaydeden Kurum, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde her ile bir millet bahçesi sözümüz vardı. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile 23 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Kocaeli'mizde devam eden 9 millet bahçemiz var. Bu millet bahçeleri bittiği zaman yaklaşık 2,5 milyon metrekare yeşil alanı Kocaeli'ye kazandırmış olacağız. Bunların yedisinde bakanlık olarak biz, ikisini Büyükşehir belediyesi yürütüyor. Gebze'de 573 bin metrekarelik sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Gebze ilçemizde bir alanın tahsis işlemlerini yürütüyoruz. Bitme safhasına geldi. Burada da bir millet bahçesi inşallah inşa edeceğiz."

Hünkar Çayırı projesinin çok önemli olduğunu belirten Bakan Kurum, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağının bulunduğu alana çok önemli bir millet bahçesi kazandıracağız. Atalarımızın bize bıraktığı değerlere, eserlere sahip çıkmak adına o bölgenin ihyasını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın hem kıraathanesi hem yürüyüş ve bisiklet yollarıyla 7 gün 24 saat faydalanabileceği bir alanı da Büyükşehir Belediyemize tahsisini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kurum, Kocaeli otoban kenarında gürültü kirliliğini gidermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri "gürültü bariyeri" projesinin bu yıl içinde inşaatına başlayacaklarını belirtti.

Kocaeli'de 22 atık su arıtma tesisinin olduğunu anlatan Bakan Kurum, "Bütün atık sularımız arıtılıyor. Yüzde yüz başarı sağlamış durumdayız. Mavi bayraklı plajlarımız var. Kıyılarımızda, göllerimizde kirliliği takip ediyoruz. Daha güzel ve daha yeşil yaşanabilir bir Kocaeli için çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kömürcüler OSB'de kömürcülük faaliyetlerine müsaade etmeyeceğiz"

Dilovası'ndaki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin taşınacağını daha önce ifade ettiğini anlatan Kurum, şu görüşlerini paylaştı:

"Kömürcüler OSB yönetimi ile görüşme yaptık. Bu alanda artık kömürcülük faaliyetlerini müsaade etmeyecek adımlarımızı atıyoruz. Bu çerçevede kömürcülerle bir araya geldik. Onlar da her türlü desteği veriyorlar. Yeni bir planlama yaparak, Tavşancıl'ın üstünde hem kömürcüler OSB'nin olduğu alanda hem de diğer alanda kamulaştırma sürecini başlattık. Dilovası'na yakışır, Kocaeli'mize yakışır, insanımıza, vatandaşımıza yakışır yeni bir şehircilik örneği ortaya koyacak çalışmayı başlatıyoruz. Bu çerçevede ilk etapta 1500 konutun ihalesini bu yıl sonuna kadar yapacağız. İnşaatına da başlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl da bu konutların inşası etaplar halinde tamamlanacak ve Dilovası'nda vatandaşımızın hem gürültü hem ses hem hava kirliliği yaşadığı o alanın taşınma sürecine bu yıl itibarıyla başlamış olacağız. Bu çerçevede vatandaşımızın rızasını alarak onların gönlü ve rızası olması kaydıyla bu dönüşüm projesini yürüteceğiz. Bu kapsamda 50 milyon lira kamulaştırma için Büyükşehir Belediyemize önümüzdeki hafta itibarıyla para aktarıyoruz ve kamulaştırma sürecinde Büyükşehir Belediyemiz, Bakanlığımız adına yürütecek ve bu çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlamış olacağız."

Kaynak: AA

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