Dilovası'nda yeni doğan bebeklere hediye
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Dilovası'nda yeni doğan bebeklere hediye

Dilovası'nda yeni doğan bebeklere hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dilovası Belediyesi, doğum yapan her annelere maddi ve manevi destek sağlamak adına dünyaya gelen çocuklar için bebek seti hediye ediyor.

Dilovası Belediyesi, doğum yapan her annelere maddi ve manevi destek sağlamak adına dünyaya gelen çocuklar için bebek seti hediye ediyor.

Dilovası Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi ekipleri, sosyal sorumluluk kapsamında ilçede yeni doğan bebeklere yönelik ziyaretlerine bulunarak ailelere bebek seti hediye ediyor. Sosyal devlet anlayışı gereği, bebek sahibi olan ailelerin yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Belediye bünyemizde kurmuş olduğumuz Aile Danışmanlık Merkezi ile ilçemizde ki ailelerin birçok yarasına merhem olmaya gayret ediyoruz. Aile Danışmanlık Merkezimizde görevli arkadaşlarımız ile 'Dilovası'nın gözbebekleri sevgi ile büyüyor' projesi kapsamında ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza, yeni doğan aile fertlerini tebrik için hediyelerimizle ziyarete gidiyor ve 'hoş geldin bebek' diyoruz. Doğum yapan anne ve yeni doğan bebek için ilk aşamada ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin bulunduğu paketlerimizi, ailelere hediye ediyoruz. İçinde bebekler için bakım, giyim ve temizlik ürünlerinin yer aldığı hediye setiyle bir nebze de olsa mutlu günlerinde onların ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da ilçemizde yeni doğan çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Dilovası'nın çocuklarını sevgiyle büyüteceğiz" dedi. - KOCAELİ

Dilovası'nda yeni doğan bebeklere hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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