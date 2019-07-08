Dilovası'nda yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikanın bahçesindeki tehlikeli atıkların tutuşması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Dicle Caddesi üzerinde bulunan izolasyon ve ısı yalıtımı üreten bir fabrikanın bahçesinde toplanan atıklar bir anda alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dilovası itfaiye ekiplerince, söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının, yan fabrikaların üretim ve depolama bölümlerine sıçramaması için yoğun bir çaba harcandı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA