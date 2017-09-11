Dilovası'nda Yangın

Dilovası ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan ardiyede tüp patlaması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi 315. Sokak'ta Mehmet Şimşir'e ait evin yanında bulunan ardiyedeki piknik tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.



Patlamanın etkisiyle ardiyede çıkan yangın, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



Yangın nedeniyle ardiye kullanılamaz hale geldi.