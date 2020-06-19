Dilovası'nda yağmur su baskınlarına neden oldu (3)
100 KARAYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDID-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkisinde yolun sularla kaplanması nedeniyle, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
19.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:04
D-100 KARAYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI
D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkisinde yolun sularla kaplanması nedeniyle, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, suyla kaplanan köprünün altında çalışma yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar ara yollara yönlendirildi.
Kaynak: DHA