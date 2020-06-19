Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (7)
YOL ULAŞIMA AÇILDIYağmur sularıyla dolan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, suların çekilmeye başlamasıyla birlikte İstanbul istikameti, tek şeritten ulaşıma açıldı.
19.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:38
YOL ULAŞIMA AÇILDI
Yağmur sularıyla dolan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, suların çekilmeye başlamasıyla birlikte İstanbul istikameti, tek şeritten ulaşıma açıldı. Ankara istikameti ise tamamen ulaşıma açıldı. Ekipler, İstanbul istikametini solduran suların çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA