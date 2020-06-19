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Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (6)

GEBZE'DE ALT GEÇİDİ SU BASTID-100 Karayolu Gebze Center köprülü kavşağının altında bulunan alt geçidi sular bastı.

Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (6)
19.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:16

GEBZE'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI

D-100 Karayolu Gebze Center köprülü kavşağının altında bulunan alt geçidi sular bastı. Ankara ve İstanbul yönüne giden araçlar sularla kaplı alt geçitte ilerledi. Alt geçidin sularla kaplı olması nedeniyle ulaşım yavaşlarken, belediye ekipleri suların çekilmesi için çalışma başlattı.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli),

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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