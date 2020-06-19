Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (2) ALT GEÇİDİ SU BASTI, ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTUDilovası Diliskelesi Mahallesi'nde, TEM Otoyolu'nun altında bulunan alt geçidi su bastı.

ALT GEÇİDİ SU BASTI, ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde, TEM Otoyolu'nun altında bulunan alt geçidi su bastı. Sanayi ve limanların olduğu bölgeye giden TIR ve kamyonların kontrollü olarak geçişine izin verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İş makinesi ile bölgede çalışma yapılırken, sürücüler alt geçidi su basması nedeniyle uzun süre kuyrukta beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA