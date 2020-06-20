Dilovası'nda yağış sonrası yol çöktü KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış sonrası yolun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış sonrası yolun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu onarmak için çalışma başlattı.

Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış nedeniyle evleri su basarken, D-100 Karayolu Dilovası kavşağı, yağmur sularıyla doldu. D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol ulaşıma açıldı. Dün, yağmur nedeniyle Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4002 Sokak'ta yolun yaklaşık 50 metrelik kısmı çöktü. Bugün sel sularının tamamen çekildiği ilçede, Karayolları iş makineleriyle çöken yolu onarmak için çalışma yaptı.

- Kocaeli

Kaynak: DHA