Dilovası'nda yağış sonrası yol çöktü
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış sonrası yolun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi.
20.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:43
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış sonrası yolun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu onarmak için çalışma başlattı.
- Kocaeli
Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış nedeniyle evleri su basarken, D-100 Karayolu Dilovası kavşağı, yağmur sularıyla doldu. D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol ulaşıma açıldı. Dün, yağmur nedeniyle Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4002 Sokak'ta yolun yaklaşık 50 metrelik kısmı çöktü. Bugün sel sularının tamamen çekildiği ilçede, Karayolları iş makineleriyle çöken yolu onarmak için çalışma yaptı.
- Kocaeli
Kaynak: DHA