Dilovası'nda sağlıklı altyapı çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dilovası'nda sağlıklı altyapı çalışmaları sürüyor

Dilovası'nda sağlıklı altyapı çalışmaları sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programın kapsamında Kocaeli genelinde yapılacak projelerin ihalelerini bir bir gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programın kapsamında Kocaeli genelinde yapılacak projelerin ihalelerini bir bir gerçekleştiriyor. Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl, Demirciler, Mimar Sinan, Orhangazi, Turgut Özal ve Kayapınar Mahallelerinde yaşanan altyapı problemlerini gidermek için "Dilovası İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmur suyu İnşaatı" projesi hazırlandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından altyapı hattı inşa çalışmaları Kayapınar ile Tavşancıl Mahallelerinde başlandı.

1 KM HAT TAMAMLANDI

Kayalık olan zemin nedeniyle kırıcı makinelerle yapılan çalışmalar, Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon, Tavşancıl Mahallesi'nde kanalizasyon hattı ve Elmacık Dereyolu Sokak'ta kanalizasyon hattı imalatları yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 1 km uzunluğunda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı imalatı yapıldı.

TOPLAM 12. 5 KM HAT YAPILACAK

Bölgede yaşayan vatandaşların sağlıklı altyapıya kavuşturacak proje kapsamında 6 mahallede 2 bin 300 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 4 bin 100 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 6 bin 100 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 12. 5 km uzunluğunda altyapı hattı imalatı gerçekleştirilecek.

16, 5 MİLYON LİRA MALİYET

2022 yılı Mayıs ayında tamamlanması hedeflenen proje kapsamındaki içme suyu hatlarında kullanılacak düktil font borular, İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Ayrıca, yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt, asfalt yama ve bordür gibi üstyapı çalışmaları da Kurum tarafından gerçekleştirilecek. Yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmaları ile boru imalatı ile birlikte projenin maliyeti 16, 5 milyon lira olacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kartal Tibet Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dilovası'nda sağlıklı altyapı çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:27:50. #1.15#

title