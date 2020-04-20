Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi - Haber
Hamza Şayir, 23 Nisan, Dilovası, Politika, Güncel

Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi

Dilovası Belediyesi,, koronavirüs salgını ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi hazırladı. Çocuklara hazırladıkları hediye paketlerini teslim eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Onlar da bu süreçte en az ebeveynleri kadar fedakarlık yaptılar" dedi.

20.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:26
Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi

Dilovası Belediyesi, en az ebeveynleri kadar teşekkürü hak eden Dilovası Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi hazırladı.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de baş gösteren koronavirüs pandemisiyle mücadele, Dilovası'nda da devam ediyor. 50 bini aşkın Dilovalı mümkün oluğunca evlerinde kalarak ve dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında tedbirli davranarak salgınla mücadele ederken, ilçede görevli sağlık çalışanları da var güçleriyle hastalara hizmet ediyor.

Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi

Dilovası Belediyesi de, tüm Dilovalılar'a destek olduğu gibi sürecin isimsiz kahramanları sağlık çalışanlarını da unutmuyor. Dilovası Belediyesi, en az ebeveynleri kadar teşekkürü hak eden Dilovası Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi hazırladı.

Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Şükrü Gözalan, 23 Nisan öncesi sağlık çalışanlarının çocuklarını evlerinde ziyaret ederek kendileri için hazırlanan hediye paketlerini teslim ettiler. Bu esnada çocuklarla sohbet eden Başkan Şayir, fedakarlıklarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi

ŞAYİR: YANLARINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK

Çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Onların ne kadar yanında dursak yetersiz. Ancak yine de onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu hissettirmek istedik. Yaklaşan 23 Nisan'ı da fırsata çevirerek ebeveynleriyle bu süreçte yeterince vakit geçiremeyen evlatlarımızın yüzünü de bir nebze olsun güldürmek istedik. Onlar da bu süreçte en az ebeveynleri kadar fedakarlık yaptılar. Günlerce anne-babasını göremeyen çocuklarımız var. Allah sağlık çalışanlarımıza kuvvet, tüm hastalarımıza şifalar ihsan etsin" şeklinde konuştu.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

'Varlık sebebim' dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haber
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haber
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haber
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı Haber
Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi Haber
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin acil bölümü bugün açılıyor
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin acil bölümü bugün açılıyor
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Gamze Pala Haydar Baş Özgür Özel Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ümit Besen Fettah Can Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Ergin Ataman Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Karar İtalya Twitter
Şu an buradasınız: Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 12:36:35. #1.14#
title