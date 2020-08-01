Dilovası'nda otomobil yangını
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D-100 kara yolunda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
01.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:10
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D-100 kara yolunda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kara yolunun İstanbul yönünde seyir halindeki Ferhat Baypars idaresinde 35 YNL 84 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı.
Sürücüyle çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptıkları yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangında, otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA