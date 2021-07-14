Dilovası'nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü
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Dilovası'nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü

Dilovası'nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dilovası Belediyesi, okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzları ile bu yılda çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Dilovası Belediyesi, okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzları ile bu yılda çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Dilovası'nda okul bahçelerine kurulan portatif havuzlar ile çocuklar okul bahçesinde uzman eğitmenlerden ücretsiz yüzme hem yüzme öğreniyor hem de tatilin tadını çıkartıyor. Bu uygulamadan hem çocuklar hem de velileri mutlu etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesine dahil olan Dilovası Belediyesi ilçenin üç ayrı noktasında çocukları havuzlara buluşturdu. Diliskelesi Polisan Ortaokulu, Köseler Köyü TOKİ İlköğretim okulu bahçeleri ve Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Kapalı Yüzme havuzunda başlayan kurslarda çocuklar ücretsiz yüzme öğreniyor. 15 Eylül'e kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriyor. - KOCAELİ

Dilovası'nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü
Dilovası'nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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