Dilovası'nda öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dilovası'nda öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Dilovası'nda öğrenciler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Dilovası'nda 3 bin öğrenci, Trabzon'un Maçka ilçesinde Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

Dilovası'nda 3 bin öğrenci, Trabzon'un Maçka ilçesinde Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze'de bir alışveriş merkezinde gösterime giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmine ilçedeki 3 bin öğrenciyi götürdü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan ortak organizasyonla sinemaya götürülen öğrenciler, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi heyecanla izledi. - KOCAELİ

Dilovası'nda öğrenciler Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledi

Dilovası'nda öğrenciler Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title