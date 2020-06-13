Dilovası'nda koronavirüs vakalarının görüldüğü bölge karantinaya alındı KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Elmacık Dere Yolu mevkisi 14 gün süreyle karantinaya alındı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Elmacık Dere Yolu mevkisi 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dere Yolu mevkisinde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantina kararı alındı. Jandarma bölgeye giden yolu bariyerle kapatırken, Dilovası Kaymakamlığı'nın kararı da asıldı. 14 gün boyunca karantinaya alınan bölgede bariyerlerin bulunduğu noktada nöbet tutan jandarma ekipleri koruyucu kıyafetler giydi. Bariyere, Dilovası Kaymakamlığı'nın, 'Dilovası Kaymakamlığı'nın 13 Haziran tarih ve sayılı yazısı gereğince Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dere Yolu mevkiinde ikamet eden vatandaşlarda Covid-19 pozitif vakası çıkması nedeni ile 14 gün süre ile karantina uygulama kararı alınmıştır' yazısı asıldı.

Kaynak: DHA