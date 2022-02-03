Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu - Haberler
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Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Demirören Haber Ajansı, Ergün Ayaz - Güncel
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Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde konteyner yüklü TIR devrilirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KARATAŞ, ADANA (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde konteyner yüklü TIR devrilirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Bölgede ulaşım, bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 yolu Dilovası OSB mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, önünde ilerleyen araca çarpmamak için ani fren yapan Zeki Karataş'ın kullandığı 41 UE 318 plakalı TIR, refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaralanan Karataş'ı ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Devrilen TIR ve dorsesinden yola düşen konteyner nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan kaza yerine gelen kişinin devrilen TIR'ı arka plana alarak selfie yapması dikkat çekti.


Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Dilovası'nda konteyner yüklü TIR devrildi; araç kuyruğu oluştu

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Karataş, Tragger, Kaza, OSB, Güncel, Haber

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