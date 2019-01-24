Dilovası'nda İnşa Edilen İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Dilovası'nda hayata geçirilen günlük 40 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi tanıtıldı.

Dilovası ilçesinin tamamı ile Gebze'nin kuzeyindeki 5 mahallenin atık sularının arıtılması amacıyla yapılan günde 40 bin metreküp arıtma kapasiteli tesisin tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, törende yaptığı konuşmada, kentte çevre konusunda gerçekleştirdikleri büyük değişimin önemli bir halkasını daha tamamladıklarını ifade etti.

Yaptıkları ağaçlandırma çalışmaları ve sıkı denetimlerle bugün Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden birinde yaşadıklarını dile getiren Karaosmanoğlu, "Bırakın kıyısında oturup bir çay yudumlamayı, pis kokudan yanından geçerken burnumuzu tıkadığımız İzmit Körfezi, bugün neşe içerisinde bize gülümsüyor. Eskiden tek bir canlının dahi yaşayamadığı körfezimizde bugün 70'ten fazla balık ve canlı türü yaşıyor." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, bugün Kocaeli'de denize bırakılan atık suların yüzde 100'ünün arıtıldığına dikkati çekerek, "Bu oran aynı zamanda bir rekor. Ülkemizde bu oranda arıtmaya sahip başka bir kent yok. Bununla ne kadar gurur duysak azdır."ifadelerini kullandı.

Dilovası'nda inşa ettikleri arıtma tesisinin de bu yönde yaptıkları çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Dilovası atık su arıtma tesisimiz binlerce kişilik bir nüfusa hizmet edecek potansiyeliyle Dilderesi'nin yanında ileri azot fosfor arıtma teknolojisi ile günlük 40 bin metre küp atık suyu arıtıyor." şeklinde konuştu.

"Körfezi koruma altına aldık"

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık da Kocaeli genelinde birçok modern arıtma tesisinin işletildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimiz bir sanayi şehri. Bu yüzden bir sürekli hedef büyütüyor ve hizmet standardımızı geliştiriyoruz. Suyu, en verimli şekilde tekrar tekrar kullanırken çevremizi de düşünmek, korumak zorundayız. Bu kapsamda 22 adet atıksu arıtma tesisinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi neticesinde yüzde 100 atıksu arıtma oranına ulaştık. Bugün de 14 Temmuz 2014 yılında sözleşmesini yaptığımız ve bizim Atıksu'da Sıfır Kirlilik ilkemize en önemli katkıyı sağlayan işletmelerimizden biri olan Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz."

Dilovası İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Dilovası ilçesinin tamamı ve Gebze'nin Arapçeşme, Tavşanlı, Kirazpınar, Pelitli ve İnönü Mahallesi'nin tamamına hizmet verecek. Günde 40 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olan tesis, ileri azot ve fosfor giderimi yapabiliyor. Ayrıca, tesis içerisinde arıtılacak atık suların sanayi kuruluşlarında kullanma ve soğutma suyu olarak kullanılması içinde grisu ünitesi yer alıyor.

Kaynak: AA