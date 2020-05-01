Dilovası'nda her haneye gıda desteği

Kocaeli'de, Dilovası Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında her haneye patates ve soğan yardımında bulunuyor.

Kocaeli'de, Dilovası Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında her haneye patates ve soğan yardımında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede salgınla mücadele kapsamında sosyal belediyecilik anlayışının tüm gerekleri yerine getiriliyor.

Ramazan kolisi yardımından sonra ilçede ayırt edilmeksizin tüm evlere patates ve soğan dağıtımı yapıyor. Yapılan yardım çalışmaları sırasında koronavirüs tedbirleri de eksiksiz uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamza Şayir, dünyayı etkisi altına alan salgınla hükümetin etkin bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, kendilerinin de ilçelerinde tedbirlere sıkı sıkıya uyduklarını kaydetti.

Belediye olarak vatandaşları bu mücadelede yalnız bırakmadıklarını ifade eden Şayir, "Onları moral ve motivasyon olduğu kadar ekonomik olarak da desteklemeye gayret ediyoruz. Bunları yaparken herhangi bir ayrım gözetmedik. Tek bir ihtiyaç sahibinin bile yardım alamamasını engellemek adına dağıtımlarda kimseyi ayırt etmiyoruz. İhtiyaç sahibi olmayan kardeşlerimizin de bu yardımlarını ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırmasını rica ediyoruz. Dayanışmanın önemini biliyoruz. Dilovası'nın dayanışmayla yükseleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA