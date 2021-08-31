Dilovası'nda hastaneye erişim kolaylaşacak

Dilovası Devlet Hastanesine İstiklal Caddesi üzerinden ulaşım sağlayacak olan "Dilovası Hastane Bağlantı Yolu Viyadüğü Projesi" yakın zamanda başlayacak.

Ulaşımda yapılan düzenlemeler, köprü ve kavşaklar ve yeni yol inşaatları ile vatandaşların seyahat konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası için büyük önem taşıyan önemli bir projeye başlayacak. İlçedeki nüfusun önemli bir kısmının erişimde zorluk yaşadığı Dilovası Devlet Hastanesine "Dilovası Hastane Bağlantı Yolu Viyadüğü Projesi" ile daha rahat ve konforlu ulaşım sağlanacak.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEN DİREKT ULAŞIM

Proje kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Büyükşehir Dilovası İtfaiyesi'nin bulunduğu bölgeden Eynerce Deresinin geçtiği vadi üzerinde devlet hastanesine doğru 212 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde, 6 açıklıklı viyadük inşa edilecek. Proje kapsamında 950 metre yol güzergâhında üst yapı, alt yapı ve aydınlatma işleri de gerçekleştirilecek. Viyadüğün tamamlanması akabinde özellikle ilçe köyleri ile Mimar Sinan ve Orhangazi Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, devlet hastanesine İstiklal Caddesi üzerinde kolay ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek.

HASTANEYE ULAŞIM BAĞDAT CADDESİ ÜZERİNDEN ZORDU

Dilovası ilçesinde yaşayan vatandaşlar hastaneye ulaşımda Bağdat Caddesini kullanırken, trafik yoğunluğu nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir, hastane bağlantı yolu viyadük projesiyle vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracak. İlçe trafiğini rahatlatacak olan viyadük için proje çalışmaları tamamlandı. İhale süreci de tamamlandıktan sonra yolun yapımına başlanacak.

Kaynak: Bültenler