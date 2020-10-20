Dilovası'nda gıda denetimi gerçekleştirildi

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sağlıksız gıdalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sağlıksız gıdalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatı ile Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede faaliyet gösteren hipermarket ve bakkallara yönelik denetim yaptı. İlçenin dört bir yanında yapılan denetimlerde 9207 ruhsat kontrolleri, 5179 sayılı gıda üretim ve tüketim maddelerince gıdaların üretim ve son tüketim tarihleri incelendi. Yapılan denetimlerde raflarda yer alan son kullanma tarihleri geçmiş ürünler toplanırken, satışı yapan firmalara Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerekli cezai işlemler uygulandı. Başkan Şayir, denetimler ile ilgili yaptığı açıklama da "Halkımızın sağlığı için dönem dönem Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz gerekli özeni göstererek tek tek kontrollerini sağlıyor. Uygunsuz bulunan ürünler toplanırken, firmalara da gerekli uyarılar yapılırken ayrıca cezai işlemlerde uygulanıyor. Halkımızın sağlığını kimse tehlikeye atamaz. Denetimlerimiz belli aralıklarla devam edecektir" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı