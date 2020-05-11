Dilovası'nda Engelliler Haftası'nda anlamlı sosyal deney
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Dilovası'nda Engelliler Haftası'nda anlamlı sosyal deney

Dilovası'nda Engelliler Haftası'nda anlamlı sosyal deney
11.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:47

Dilovası Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında yapılan sosyal deney, vatandaşların engelli vatandaşlara karşı olan duyarlılığını gözler önüne serdi.

Dilovası Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında yapılan sosyal deney, vatandaşların engelli vatandaşlara karşı olan duyarlılığını gözler önüne serdi.

Belediye, Dilovası Engelliler Derneği (DENAD) ile birlikte gerçekleştirdiği sosyal deneyle, Dilovalılar'ın engelli vatandaşlara karşı ne kadar duyarlı olduklarını ortaya koydu. Sosyal deney kapsamında, tekerlekli sandalyeye oturtulan engelli bir kişi, araçların geçişi esnasında yola doğru hamle yaptı. Bu bireyin yola doğru hareket ettiğini gören Dilovalı sürücüler, durarak engelli sandıkları bireye yol verdi. Bu esnada üzerinde "Teşekkürler. Engel Yok! Sevgi Var" yazılı bir pankart taşıyan iki kişi yola gidererek, kalabalık bir grup ise alkışlayarak sürücüye hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Başkan Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve DENAD Başkanı Abdul Samet Elden de araç sürücülerine bir gül hediye ederek, "Engelli vatandaşımızı görür görmez durup yol verdiniz. Bu hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederim. Sloganımızda olduğu gibi engel yok! sevgi var" dediler.

Sürücüler de, bu çalışmanın genel olarak engellerin hayata katılımı özelde ise trafik güvenliği açısından faydalı olduğunun belirterek Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Çakmak ve Başkan Hamza Şayir'e teşekkür etti. Gerçekleştirmiş oldukları çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Dilvaosı Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Engelli kardeşlerimize hizmet bir lütuf değil bir zorunluluk. Onların istisnasız tüm ihtiyaçlarını karşılamayı bir görev biliyoruz. Bunu da hem insani değerlerimizin hem de belediyecilik anlayışımızın bir gererekliliği görüyoruz. Bugün, engelli kardeşlerimiz için bir sosyal deney gerçekleştirdik. Bir farkındalık çalışmasına imza attık. Ama bunlarla birlikte Dilovası Belediyesi'nin, ilçemizde yaşayan, bizimle hayatı paylaşan tüm engelli kardeşlerimizin yanında olduğunu bir kez daha ilan ettik" dedi.

Farkındalık programında hemen sonra Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede yaşayan 4 engelli vatandaşı evlerinde ziyaret ederek Tekerlekli sandalye hediye etiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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