Dilovası'nda cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
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Dilovası'nda cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

14.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:21
Dilovası'nda cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Dilovası Belediyesi'ne bağlı ekipler, uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Dilovası Belediyesi'ne bağlı ekipler, uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Dilovası Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü korona virüs salgını sebebiyle uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, ilçe genelinde cadde ve sokakları köpüklü sularla yıkayarak dezenfekte etti.

Dilovası Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkama ve dezenfekte çalışmalarında caddeler, sokaklar, okul ve cami avluları, çöp konteynırları, otobüs durakları, ızgaralar, korkuluklar, trafik lambaları ve işaretleri gibi ortak kullanımına açık tüm alanlar iki gün boyunca detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edildi.

Dilovası'nda Korona virüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmasının gece gündüz sürdürüldüğünü belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında cadde ve sokaklarımızı aralıksız dezenfekte ediyoruz. Kaldırımlar ve çöp konteynerleri ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor, yıkanıyor, temizleniyor. Dilovası Belediyesi olarak virüsün vatandaşlarımızın arasında yayılım hızını azaltmak adına çalışmalarımızı ilk günden bu yana sürdürüyoruz. Amacımız en az zararla bu virüsten kurtulmak. Vatandaşlarımızın yoğun emek harcadığımız bu süreçte uyarıları dikkate alması, temizlik kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Mümkün olduğunca evde kalsınlar. Ülke olarak hep birlikte mücadele ederek bu virüsten bir an önce kurtulacağımıza inanıyorum" dedi. - KOCAELİ

Dilovası'nda cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Dilovası'nda cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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