Dilovası'nda altyapı çalışmaları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası'nda altyapı çalışmalarına başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılacak altyapı projesinin ihale sürecini tamamladı. Yüklenici firmanın şantiye kurulum aşamasında olduğu proje kapsamında; ilçeye bağlı 5 mahallede toplam 12.5 km uzunluğunda içmes uyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapılacak.

İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programın kapsamında Kocaeli genelinde yapılacak projelerin ihallelerini bir bir gerçekleştiriyor. Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl, Demirciler, Mimar Sinan-Orhan, Turgut Özal-Kayapınar ve Mimar Sinan Mahallelerinde yaşanan altyapı problemlerini gidermek için "Dilovası İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı" projesi hazırlandı. İhale süreci tamamlandı ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Şantiye kurulum aşamasında olan proje kapsamında, çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanılacak.

12.5 KM ALTYAPI YAPILACAK

Çalışmalar kapsamında 5 mahallede 2 bin 300 metre uzunluğunda içmes uyu hattı, 4 bin 100 metre kanalizasyon hattı ve 6 bin 100 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 12.5 km uzunluğunda imalat gerçekleştirilecek. 2022 yılı Mayıs ayında tamamlanması hedeflenen projede içme suyu hatlarında kullanılacak düktil font borular, İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Projenin maliyeti ise 14 milyon lira olacak.

DİLOVASI BATI KAVŞAĞI YAĞMUR SUYU HATTI TAMAMLANDI.

Öte yandan D100 karayolu Dilovası mevkiinde yaşanan yağmursuyu problemi gidermek için yapılan projenin imalatı tamamlandı. Proje kapsamında yüzey suları uzaklaştırmak için Dilovası D100 Batı Kavşağında 135 metre uzunluğunda 1200 mm çapında çelik boru ile yatay sondaj ile 210 metre yağmursuyu hattı çalışması yapıldı. Ayrıca, ilçe merkezinde yer alan Bağdat Caddesinde yüzey sularını toplamak için de 530 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler