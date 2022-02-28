Dilovası'nda Adnan Kahveci Parkı sil baştan

DİLOVASI, KOCAELİ (Bültenler) - Şehrin dört bir yanını yeni parklar ve sosyal alanlarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var olan parkları da sil baştan düzenleyip halkın hizmetine sunuyor. Kocaeli genelinde olduğu gibi Dilovası'nı da daha yeşil ve daha çok nefes alan bir ilçeye dönüştürmeyi amaçlayan Büyükşehir, bu bağlamda Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Adnan Kahveci Parkını ayrıcalıklı bir park olarak yeniden bölgeye kazandırıyor.

ÇOCUKLAR GÜZEL VAKİT GEÇİRECEK

Adnan Kahveci Parkını modernize etmek ve vatandaşların daha fazla zaman geçirebileceği mekan haline getirmek için çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri burada birçok imalat yapacak. Toplamda 2 bin 550 metrekarelik alanda yeniden dizayn edilecek parkın 170 metrekaresi çocuk oyun alanı için oluşturuluyor. Birçok oyun grubu bu alanda çocukların hoşça vakit geçirmesini sağlayacak.

BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Ekipler, parkın 900 metrekaresini yeşil alan, bin 300 metrekaresini de sert zemin olarak planladı. Sert zemine bazalt plak taş ve klinker tuğla döşenecek ve ayrıca taş duvar imalatı yapılacak. Çalışma dahilinde vatandaşların çay içip sohbet edebileceği 7 adet kamelya inşa edecek olan ekipler, bay ve bayan tuvaletlerin yanı sıra mevcut büfeyi de bakım ve onarımdan geçirecek. Çalışmalar tamamlandığında 'Adnan Kahveci Parkı' yeniden bölge halkının buluşma noktası olacak.

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