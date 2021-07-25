Dilovası'nda 5 bin et dağıtıldı

Dilovası Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışma ile kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 bin 600 kilo kurban dağıtıldı.

Dilovası Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışma ile kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 bin 600 kilo kurban dağıtıldı.

Dilovası Belediyesi, ilçe de kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı çalışma ile sanayici ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile alınan kurbanları kestirerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Belediye personeli tarafından bayram boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Böyle bir çalışmadan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Şayir, "Hayırsever işadamları ve ilçemizde bulunan sanayicilerimiz tarafından bağışlanan 5 bin 600 kilo kurban etini bayram süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bizim için bayram demek paylaşmak demektir. Kurban Bayramı nedeniyle yaptığımız bu çalışmaya destek veren tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı