Dilovası'nda 5 bin et dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dilovası'nda 5 bin et dağıtıldı

Dilovası'nda 5 bin et dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dilovası Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışma ile kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 bin 600 kilo kurban dağıtıldı.

Dilovası Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışma ile kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 bin 600 kilo kurban dağıtıldı.

Dilovası Belediyesi, ilçe de kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı çalışma ile sanayici ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile alınan kurbanları kestirerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Belediye personeli tarafından bayram boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Böyle bir çalışmadan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Şayir, "Hayırsever işadamları ve ilçemizde bulunan sanayicilerimiz tarafından bağışlanan 5 bin 600 kilo kurban etini bayram süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bizim için bayram demek paylaşmak demektir. Kurban Bayramı nedeniyle yaptığımız bu çalışmaya destek veren tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dedi. - KOCAELİ

Dilovası'nda 5 bin et dağıtıldı
Dilovası'nda 5 bin et dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mustafa Demir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Kaan Yıldırım Nilgün Belgün
Spor Can Bartu Metin Oktay Serdar Aziz Mehmet Topal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dilovası'nda 5 bin et dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 14:13:39. #1.14#

title