HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dilovası'na modern semt pazarı yapılıyor

Dilovası'na inşa edilecek modern semt pazarı için pazarcı esnafı ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, fikir alışverişinde bulundu.

Dilovası'na modern semt pazarı yapılıyor
21.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:39

Dilovası'na inşa edilecek modern semt pazarı için pazarcı esnafı ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, fikir alışverişinde bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün ilçedeki Pazarcı esnafı ile bir araya gelerek yapımına başlanacak kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Etüt Proje Müdürü Ercan Özkan ve pazarcı esnafı katıldı.

Kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesinin tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Etüt Proje Müdürü Ercan Özkan, yakın zamanda yapımına başlanacak projeyle ilgili sunum yaparak bilgiler verdi. Özkan, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak olan projenin 2637 metre kare alan üzerine 3 katlı ve 8600 metrekare kullanım alanının olacağını, içerisinde 210 metre kare idari yer olacağını, 4 metre tül hesaplandığında 235 pazarcı esnafı yer alacağını belirtti.

Proje Müdürü Ercan Özkan'ın sunumunun ardından pazarcı esnafına seslenen Başkan Şayir, "Modern kentlerin modern kapalı semt pazarlarına ihtiyacı vardır. Bu bağlamda gelişen ve büyüyen ilçemizin önemli bir eksiği olarak gördüğümüz Modern Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otopark Projesi'nin hayata geçmesi noktasında büyük bir adım atıldı. Bu önemli projeyi ilçemize Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz kazandırıyor. İnşallah ilçemizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen merkezi hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile omuz omuza daha bir çok projeye imza atacağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak Dilovası'na hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dilovası, işçi, emekçi kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı bir ilçemiz. Buraya yapılan her hizmet direk halkımıza ulaşıyor. İnşallah yapacağımız bu Kapalı Semt Pazarı ve Otopark Projemiz hem esnafımızı hem de vatandaşımızın yüzünü güldürecektir. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Ekonomi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Ekonomi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu Ekonomi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor Ekonomi
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak Ekonomi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hazal Kaya Sinan Özen Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Hikmet Karaman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Dilovası'na modern semt pazarı yapılıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:39:35. #1.15#
title