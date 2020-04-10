Dilovası'na bakanlıktan iki hizmet aracı hibe edildi
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Dilovası'na bakanlıktan iki hizmet aracı hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 hizmet aracı Dilovası Belediyesi önünde düzenlenen törenle hizmete alındı.

10.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:02
Dilovası'na bakanlıktan iki hizmet aracı hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 hizmet aracı Dilovası Belediyesi önünde düzenlenen törenle hizmete alındı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Ankara temasları Dilovası'na hizmet olarak geri dönmeye devam ediyor. Bugüne kadar millet bahçesi, PTT şubeleri, spor alanları, gençlik yatırımları gibi hizmetleri temasları sayesinde Dilovası'na getiren Şayir, şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilçeye iki araç hibe edilmesini sağladı. Bakanlık hibesinde bir adet büyük çöp kamyonu, bir adet büyük yol süpürme aracı ve 300 adet çöp konteyneri bulunuyor. Bakanlıktan gelen araçlar, Belediyenin araç filosuna bugün itibari ile dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde canlı yayınla ihalesi yapılan 300 konteyner ise önümüzdeki hafta Dilovası sokaklarında yerlerini alacak.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İnsanımıza, ilçemize hizmet edebilmek için, Yükselen Şehir Dilovası hedefimize yürüyebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için belediyemizin öz kaynaklarını değerlendiriyoruz. Tabii ilçemize hizmet noktasında hızlı hareket edilmesi gereken noktalar oluyor. Bunlar için de Ankara'da temaslarda bulunuyoruz. Verimli de oluyor. Sonuçlarını hep birlikte müşahede ediyoruz. Herkes şunu bilsin istiyorum. 50 bini aşkın hemşerime hizmet götürebilmek adına ne gerekiyorsa belediyemiz yapıyor ve yapmaya devam edecek" dedi.

Araçların Tanıtım programına belediye başkan yardımcıları belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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