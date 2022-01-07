Dilovası'na 17 bin metrekare parke

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Dilovası Orhangazi ile Kayapınar mahallelerinde altyapı hattı imalatı gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, altyapıdan dolayı bozulan yollarda üstyapı çalışmasına geçti.

7 BİN METREKARE PARKE İMALATI

Bölgede yaşayan vatandaşların daha konforlu bir ulaşımına imkan sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Orhangazi Mahallesi Karacabey Caddesi, 225 ve 223 sokaklarda 4 bin metrekare parke imalatı gerçekleştirdi. Yeni üstyapı çalışması dahilinde Kayapınar Mahallesi Çitlembik, Gurbet ve Meşe sokaklarda da 3 bin metrekare parke imalatını tamamlandı.

TOPLAMDA 17 BİN METREKARE

Bölgedeki altyapı çalışmaları sonrası hızlı bir şekilde yol yapım işlerine başlayan Büyükşehir ekipleri, her iki mahallede de şu ana kadar 7 bin metrekare parke imalatı gerçekleştirdi. İş dahilinde toplamda 17 bin metrekare parke imalatı yapılacak.

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