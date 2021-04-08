Dilovası mezarlıklarındaki çalışmalar tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Dilovası Orhangazi ve Demirciler Köyü Mezarlıklarında yol ve taş duvar işleri tamamlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki şehitlik ve diğer mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerini düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Dilovası ilçesi Orhangazi ve Demirciler Köyü Mezarlıkları'nda yol ve taş duvar işlerindeki çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

ORHANGAZİ MEZARLIĞI'NDA TAŞ DUVAR İMALATI

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Dilovası Orhangazi Mezarlığının dik olan kısımlarındaki kademelendirme çalışmasının büyük kısmını bitirdi. Yol oluşturma çalışması kapsamında ihtiyaç duyulan 500 metrelik taş duvar imalatının 350 metrelik kısmı da tamamlandı.

DEMİRCİLER KÖYÜ MEZARLIK İÇİNE 240 METRE BETON YOL

Çalışmalar kapsamında Demirciler Köyü Mezarlığı'nın iç kısmına beton yol yapılıyor. Toplamda 240 metre uzunluk, 5 metre genişliğe sahip olacak olan beton yolun 120 metresi yapıldı. Dilovası ilçesindeki mezarlık işleri imalatlarının 15 gün içerisinde tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler