Dilovası Köseler Ortaokuluna basketbol ve voleybol sahası

Hayata geçirdiği proje, çalışma ve etkinlikler ile vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlere verdiği destekle gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuyor. Bu kapsamda Dilovası Köseler Köyü'nde bulunan Köseler Ortaokulu'na Potasız Okul Kalmasın projesi kapsamında Basketbol ve Voleybol sahası yapıldı.

POTASIZ OKUL KALMASIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamındaki çalışmaları il genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda Dilovası Köseler Ortaokulu'nun bahçesindeki 723 metrekarelik alana asfalt serildi ve bu alana voleybol ile basketbol sahaları için zemin boyaması yapıldı. İki potanın ve bir adet voleybol setinin kurulduğu okulda ayrıca okul idaresinin isteği üzerine uygun yerlere oyun alanları için rengarenk çizimler yapıldı.

98 OKUL BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASINA KAVUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamındaki çalışmaları il genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. 2021 yılı içerisinde 98 okul, Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahasına kavuştu.

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