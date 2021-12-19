Dilovası, katlı otoparkla yeni bir vizyon kazanacak

DİLOVASI, KOCAELİ (Habermetre) - Hayata geçirdiği projelerle Kocaeli'de yaşayanların hayat standardını yükseltmeyi amaç edinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Dilovası ilçesindeki önemli yatırımlarından katlı otopark projesinde, kaba inşaat yapı ortaya çıkmaya başladı. "Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri" projesi ilçede yaşayan vatandaşların otopark ihtiyacını karşılarken bir yandan da kapalı pazar yeri ile bölge halkına daha rahat bir alışveriş imkanı sunacak.

A VE B BLOKTA TABLİYE KALIP İMALATI

Dilovası'na ayrı bir değer katacak proje kapsamında en alt kısım olan A bloğun temelinden sonra bodrum katının tabliye betonu atıldı. A blok 1. bodrum kat kolon imalatı çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ortaya çıkmaya başlayan katlı otoparkta B bloğun temelinden sonra Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bodrum katın tabliye kalıp imalatı da aynı hızla devam ettiriliyor.

4 KATLI OLACAK

Dilovası ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan katlı otopark ve pazar yeri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı olarak inşa ediliyor. Çardaktepe Camii'ne yakın bir noktada inşa edilen projenin, parsel alanı 3 bin 33 metrekare iken toplam inşaat alanı ise 7 bin 398 metrekare olarak belirlendi.

OTOPARKTA NELER VAR?

Planlama kapsamında yapı, zemin kat, 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum kat olarak dört kat şeklinde inşa edilecek. Projede zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri ile 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri bulunacak. 2. bodrum katta 38 araçlık otopark ve 3. bodrum katta zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yer alacak.

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