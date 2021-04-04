Dilovası katlı otopark ve kapalı pazar yeri ihalesi 5 Nisan'da

Dilovası'nın önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan katlı otopark ve pazar yeri için 5 Nisan Pazartesi günü ihale gerçekleştirilecek.

Dilovası'nın önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan katlı otopark ve pazar yeri için 5 Nisan Pazartesi günü ihale gerçekleştirilecek.

Dilovası ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan katlı otopark ve pazar yeri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı olarak inşa edilecek. Çardaktepe Camii'ne yakın bir noktada inşa edilecek olan projenin, parsel alanı 3 bin 33 metrekare iken toplam inşaat alanı ise 7 bin 398 metrekare olarak belirlendi. Proje kapsamında inşa edilecek olan modern yapı, haftanın 6 günü otopark, 1 günü ise pazar yeri olarak vatandaşlara hizmet verecek. Planlama kapsamında yapı, zemin kat, 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum kat olarak dört kat şeklinde inşa edilecek. Proje dahilinde zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri ile 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri bulunacak. 2. bodrum katta 38 araçlık otopark ve 3. bodrum katta zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, WC ve 17 araçlık otopark bulunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı