Dilovası girişindeki altyapı çalışmasında sona geliniyor

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Gebze bölgesindeki altyapı çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok çalışmayı da tamamlıyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinin giriş kısmında yağmursuyu hatlarının bağlantı çalışmalarında sona gelindi.

YAĞMURSUYU BAĞLANTILARI YAPILDI

Mimar Sinan Mahallesi'ne bağlı Bağdat ve Yavuz Sultan Selim Caddesinde mevcutta bulunan yağmursuyu hatları ilçe girişindeki saat kulesi bölgesinde yapılan alt yapı çalışmasıyla Batı Kavşağı'ndaki tahliye hattına bağlandı. Bağlantılar 350 metre boyunca 800 mm çapında betonarme borular kullanıldı.

SU BİRİKMELERİNİ ÖNLENİYOR

Dilovası ilçesinin girişinde bulunan saat kulesi bölgesinde yaşanan sağanak yağışlarda su birikintileri oluşuyordu. Yoğun yağışlarda su birikintisi D-100 Karayoluna taşıyordu. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmursuyu altyapı çalışması yaparak olumsuz durumların önüne geçti.

TOPLAM 12. 5 KM HAT YAPILACAK

Dilovası ilçesinde yaşayan vatandaşları sağlıklı altyapıya kavuşturacak proje kapsamında 6 mahallede 2 bin 300 metre uzunluğunda içmesuyu hattı, 4 bin 100 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 6 bin 100 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 12. 5 km uzunluğunda altyapı hattı imalatı gerçekleştirilecek. İSU Genel Müdürlüğü ayrıca, yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt, asfalt yama ve bordür gibi üstyapı çalışmalarını da gerçekleştirecek.

16, 5 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

2022 yılı mayıs ayında tamamlanması hedeflenen Dilovası ilçesi altyapı ve üstyapı çalışmaları projesi 16, 5 milyon liraya mal olacak.

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