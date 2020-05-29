Dilovası Eleşkirtliler Derneği'ndan sağlık çalışanlarına 80 bin maske
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dilovası Eleşkirtliler Derneği'ndan sağlık çalışanlarına 80 bin maske

Dilovası Eleşkirtliler Derneği, korona virüsle mücadele çalışmalarını kapsamında 80 bin adet maske üreterek sağlık çalışmalarına ulaştırdı.

Dilovası Eleşkirtliler Derneği'ndan sağlık çalışanlarına 80 bin maske
29.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:29

Dilovası Eleşkirtliler Derneği, korona virüsle mücadele çalışmalarını kapsamında 80 bin adet maske üreterek sağlık çalışmalarına ulaştırdı.

Dilovası Eleşkirtliler Derneği, korona virüsle mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza attı. Vatandaşlara, sağlık çalışanlarına destek vermek amacı ile virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren Mahmut Kocabay başkanlığında çalışmalarına başlayan Dilovası Eleşkirtliler Derneği, 80 bin maske üreterek Dilovası Devlet Hastanesine teslim etti. Çalışmalar kapsamında Ramazan ayında 180 aileye gıda kolisi dağıtılırken, 25 kimsesiz çocuğa kıyafet ulaştırıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Dilovası Eleşkirtliler Derneği Başkanı Mahmut Kocabay "İnsan hayatını hedef alan, Covid-19 isimli salgın hastalık dünya ve ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Bu süreçte başta tüm sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarımıza, kamu ve özel kuruluş görevlilerine canla, başla verdikleri emek ve özverileri nedeniyle minnet ve şükran borçluyuz. Eleşkirtliler Derneği olarak üyelerimiz ile birlikte imkanlar dahilinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ettik" dedi.

"Sağlık çalışanlarımız için 80 Bin maske üreterek Dilovası Devlet Hastanesine teslim ettik. Ramazan ayında sağlık çalışanlarına iftar yemeği verdik ifadelerine yer veren Kocabay, Sağlık çalışanlarını sık sık ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Korona virüs salgını nedeniyle günlük işlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan ve evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında dar gelirli 180 aileye kumanya ulaştırdık, 25 yetim çocuğumuzu giydirdik. Bu süreçte hedefimiz daha verimli çalışmalar yaparak sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak. Ekip arkadaşlarımızla bu yönde çalışmalara devam edeceğiz. Biz bize yeteriz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Haber
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Süleyman Soylu Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Demet Akalın Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Dilovası Eleşkirtliler Derneği'ndan sağlık çalışanlarına 80 bin maske - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:29:59. #1.15#
title