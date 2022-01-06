Dilovası Çerkeşli'deki sahanın asfalt kaplaması tamam

DİLOVASI, KOCAELİ (Bültenler) - 'Spor kenti Kocaeli' sloganının tüm gerekliliklerini yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmete sunduğu spor tesislerine bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde yaşayan gençlerin de daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkân tanıyor. Bu kapsamda Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı'nın hemen yanına inşa edeceği basketbol ve voleybol sahasının yapım çalışmalarını sürdürüyor.

SAHA ASFALTLA KAPLANDI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca sürdürülen çalışmalarda daha önce saha çitlerinin üzerine konulacağı çevre istinat duvarları inşa edilmişti. Ekipler, zemine dökülen betonun ardından sahanın asfalt kaplamasını da tamamladı. Çevre çitlerinin imalatlarının tamamlanmasından sonra ise basketbol ve voleybol direkleri dikilecek. Son iş olarak da sahanın akrilik boya kaplaması ve çizgilerin çizilmesine geçilecek.

7'DEN 70'E HERKES YARARLANACAK

7'den 70'e herkesin yararlanabileceği Dilovası Çerkeşli Köyü'ndeki yeni basketbol ve voleybol sahası 644 metrekare alan içerisine inşa ediliyor. 19,10x32 metre ebatlarında inşa edilecek olan saha, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çerkeşli Yurt Stadı'nın hemen yanında bulunacak.

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