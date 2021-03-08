Dilovası Belediyesi'nden kadın personellere maaş ikramiyesi
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Dilovası Belediyesi'nden kadın personellere maaş ikramiyesi

08.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:40
Dilovası Belediyesi'nden kadın personellere maaş ikramiyesi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personellere yarım maaş ikramiye jesti yaptı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personellere yarım maaş ikramiye jesti yaptı.

Hamza Şayir, geçtiğimiz mart ayında mecliste gündeme gelen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personellere yarım maaş ikramiye teklifini yerine getirdi. Başkan Şayir, önceki gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için belediye de çalışan kadın personelleri ziyaret ederek hem çiçek takdim etti, hem de yarım maaş ikramiye sözü verdi.

"Onlarla gurur duyuyoruz"

Yarım maaş ikramiyelerin kısa sürede hesaplara yatırılacağını belirten Başkan Şayir, "Doğumdan ölüme kadar, hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, bizi eğiten, büyüten, yetiştiren, en kötü anımızda yanımızda olup yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız paylaşan fedakar kadınlarımız, en değerli varlığımızdır. Hayatın ayrılmaz bir parçası, fedakarlığın ve duyarlılığın sembolü olan kadınlarımızla her zaman gurur duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz. Toplumumuzun yapı taşı aile kurumunun anneleri olan kadınlarımızın, son yıllarda giderek artan bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer almasının önemi bizler içinde oldukça sevindiricidir. Özellikle çalışma hayatına kattıkları değer ve kalite belediyemizde de net bir şekilde görülmektedir. Ancak son yıllarda artan kadın cinayetleri ve şiddeti bizleri derinden yaralasa da, biz her zaman kadınlarımızı başımızın tacı yapmaya çalışacağız. Belediyemizin vazgeçilmez unsuru olan kadın mesai arkadaşlarımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde küçükte olsa bir sürpriz yaparak yarım maaş ikramiye ile gönüllerini almak istedik. Umarım aldıkları ikramiyeler ile mutlu yuvalarına katkı sunmuş oluruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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