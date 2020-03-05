Dilovası Belediyesi konteyner alımı ihalesi düzenledi

05.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:13

Dilovası Belediyesi tarafından alınacak 300 adet çöp konteyneri için düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verdi.



Dilovası Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların hizmetine sunacağı çöp konteynerlerinin alımı için ihale düzenledi. Muhammen bedeli 268 bin 500 olan 300 adet galvanizli 800 litrelik metal çöp konteyneri alımı ihalesine 3 firma katıldı. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan ihaleye en 235 bin 200 TL'lik teklif veren firmanın ihaleyi kazandığı açıklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA