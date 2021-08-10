Dilovası Bağdat Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlandı

Dilovası Bağdat Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı kısımda, üst yapı imalatlarına başlandı.

Yoğun yağışlarda su baskın riskinin yaşanmaması için şehir genelinde yağmursuyu ve kanalizasyon imalatlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı imalatları devamında üstyapı çalışmalarına başlıyor. Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'nde (Hastane Yolu) altyapı çalışması tamamlanan 400 metrelik kısımda üs yapı çalışmasına başlandı.

TERASMAN KAZISI YAPILIYOR

İSU Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışması tamamlanan kısımda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, terasman kazısına başladı. Kazı sonrasında caddeye PMT serimi yapılacak ve ardından binder asfalt tabakası serilecek.

KALDIRIMLAR YENİLENECEK

Caddedeki üst apı çalışmaları dahilinde binder asfalt serimi sonrasında kaldırımlar yenilenecek. Ardından caddeye son tabaka olarak aşınma tabakası serilecek. Bağdat Caddesi'ndeki üstyapı çalışmaları, yağmursuyu ve elektrik alt yapı işleri tamamlandıkça devam edecek.

Kaynak: Bültenler