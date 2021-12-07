Dilovası Asalet ve Mimar Sinan'da yağmursuyu altyapı hattı

Üstyapı çalışmaları ile şehrin dört bir yanında vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği yağmursuyu altyapı çalışmaları ile de yoğun yağışlarda su baskınlarının oluşmasını engelliyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü tarafından Dilovası Asalet ve Mimar Sinan caddelerinde toplamda bin 361 metre uzunluğunda yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

BÜYÜK KISMI MİMAR SİNAN CADDESİNDE

İlçenin iki önemli caddesinde yapılacak yağmursuyu altyapı hattında İSU ekipleri tarafından çalışmalar Asalet Caddesinde başladı. Yağmursuyu altyapı çalışması daha sonra Mimar Sinan Caddesi ile devam edecek. Yağmursuyu altyapı çalışmasının büyük bir kısmı ilçede vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Mimar Sinan Caddesinde gerçekleştirilecek.

SU BASKINLARI İLE BİRİKİNTİLER ÖNLENECEK

Dilovası ilçesindeki önemli caddelerden birisi olan Mimar Sinan Caddesi, Mimar Sinan Mahallesinde Kuzey-Güney yönünde ulaşımı sağlıyor. Caddede yağışlı havalarda bu caddeden inen sular Asalet Caddesi, ilçe giriş kavşağı ile D-100 yan yol kesimlerinde su birikintilerine neden oluyor. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği bu çalışma ile su baskınları ve su birikmelerine karşı önlem alıyor.

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