DİLKOM salgın döneminde "teleterapi" yöntemiyle danışanlarına ulaştı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM), Kovid-19 sürecinde yaklaşık 200 kişiye çevrim içi "teleterapi" yöntemiyle hizmet sundu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Dil ve Konuşma Terapisi (DKT) Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlknur Maviş'in başında bulunduğu DİLKOM, alanında uzman eğitim kadrosu ile dil ve konuşma problemi yaşayan çocuk ve yetişkinlere yönelik terapilerde başarılı sonuçlar elde ediyor.

Danışanlarına kaliteli değerlendirme ve terapi hizmeti sağlayan DİLKOM'da her değerlendirme öncesi gerekli görüldüğü durumlarda işitme taraması yapılıyor. Ayrıca, başvurular değerlendirilerek ihtiyaç sahibi danışanlara burs verilip ücretsiz terapiler de sağlanıyor.

Merkez, Eskişehir dışından gelenlere de hem yüz yüze terapi hem de çevrim içi ortamda teleterapi hizmeti veriyor. DİLKOM, Kovid-19 sürecinde danışanlarını yalnız bırakmayıp, 2 dönem teleterapi hizmeti sundu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 200 danışan, bulaş riski olmadan güvenli ortamlarından terapistlerine bağlanarak hizmet aldı.

Bu dönem ise pleksi separatörler aracılığıyla terapist ve danışana sağlıklı mesafe sağlayan terapi masaları, her seans sonrası havalandırılan ve gün sonunda dezenfekte edilen terapi odaları, maske kullanımı, ateş ölçümü ile terapist ve danışanların güvenli bir ortamda süreci geçirmesi sağlanıyor.

Araştırma ve uygulama merkezi olarak da hizmet veriyor

Bir araştırma ve uygulama merkezi de olan DİLKOM, dil ve konuşma problemi yaşayan yetişkin ve çocuklara hizmet vermenin ötesinde, bu alanda hem akademik hem de çözüm odaklı araştırmalara da imza atıyor.

Farklı kurum ve kuruluşlardan da destek alan DİLKOM bünyesinde söz konusu bozuklukların değerlendirme ve terapisinin yapıldığı ön görüşme/değerlendirme ünitesi, 20 bireysel terapi odası, odyometri ünitesi, gecikmiş dil-konuşma grup odası, erken yaş otizm grup odası, ses analizi/değerlendirme odası ve değerlendirme cihazları, motor konuşma odası ve değerlendirme cihazları, afazi grup odası, oyun odası, test ve materyal odası, Prof. Dr. Seyhun Topbaş Seminer Salonu bulunuyor. Ayrıca, çoğu bozuklukta değerlendirme ve terapi amacıyla kullanılan cihazlar ve cihaz odaları da danışanlara tahsis ediliyor.

Üniversite bünyesinde dil ve konuşma terapisti olmak isteyen öğrencilere yönelik Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı da bulunuyor. Öğrenciler son sınıftan itibaren ise ESOGÜ Tıp Fakültesinin ilişkili bölümlerinde, yapılan protokol gereği vaka gözlem imkanı bulabiliyor.