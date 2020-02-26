Dilini İngilizceye çevirttiği cep telefonlarını serbest bırakan öğretmen verimi artırdı

26.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:08

Eskişehir'de bir ortaokulun İngilizce öğretmeni, yabancı dil eğitimini kolaylaştırmak için öğrencilerinin okula getirdiği akıllı cep telefonlarını dilini İngilizce'ye çevirmeleri koşuluyla kullanmalarına izin vererek interaktif ders anlatıyor.

Muttalip Atatürk Ortaokulunda hem müdür yardımcılığı hem de İngilizce öğretmenliği yapan Davut Atış, öğrencilerinin yabancı dili daha pratik ve eğlenceli şekilde öğrenebilmesi için farklı bir uygulamaya gitti.

Atış, Türkçe konuşulmayan derslerinde menülerini İngilizceye çevirdikleri telefonlarından internete bağlanan öğrencilerinin sözlük kullanarak kendisini anlamasını istiyor.

Öğrenciler telefonlarını sözlüğün yanı sıra interaktif uygulamalar için kullanıyor.

Davut Atış, AA muhabirine, yeni neslin kitap okumaktan çok telefonlarıyla zaman geçirmeyi sevdiğini söyledi.

Teknoloji ile mücadele etmek yerine bu imkanları eğlenceli bir biçimde eğitime kanalize etmek gerektiğini ifade eden Atış, "Çocuk telefonla oynamak istiyor, o halde telefon dilini İngilizce yapalım dedik. Yazdığım cümleyi anlamasa bile mecburen elindeki telefonu bir sözlük gibi kullanmaya başlıyor. Arkadaşlarının katılımını gören diğer öğrenci de dahil olmak istiyor ve bir nevi teşvik oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atış, öğrencilerin "Bir daha tekrarlar mısınız öğretmenim?" sorusunu da İngilizce olarak kendisine sorduğunu ve aksanlarının gitgide geliştiğini aktardı.

Anlayamadıkları kelimeleri telefonlarından İngilizce-Türkçe çeviri yoluyla bulan öğrencilerini yarıyıl tatilinde neler yaptıklarını içeren bir kompozisyon sınavına tabi tuttuğunu dile getiren Atış, ayrıca çocukların evde aileleriyle interaktif olarak yabancı dil gelişimini sağladığını savundu.

Atış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim dersimde cep telefonu serbest. Hakikaten teknolojiyi doğru kullanınca verim aldığımızı fark ettim. İngilizce kompozisyon ödevim sözlü yerine geçiyor. Cep telefonu, aile yardımı serbest. Bana hikayeni İngilizce anlat. Amaç 3-5 kelime de olsa öğrencinin aklında bir şeyler bırakmak. Aileler de ilgili. İnternette sanal bir sınıfımız var. Orada da velilerimizle İngilizce yazışmalar yapıyorum. Anlamasalar da çeviri yapıp anlamak zorunda kalıyorlar. Gelen kompozisyonlar çok keyifliydi. Belirli hatalar var elbette. Mesela 'Ben var köye gitmek' yazmış. Olsun. Keyifle, eğlenerek öğreniyoruz. Bir filozofun söylemi beni etkilemişti, 'Bugünün çocuklarını dünün yöntemiyle eğitirsek, onların yarınlarını çalmış oluruz' diyordu. İşte ben yarınlarını çalmamak için gayret gösteriyorum."

Öğrenciler de veliler de memnun

Okulun 6'ncı sınıf öğrencilerinden Feyza Peker de İngilizce dersine keyifle katıldığını anlattı.

Öğretmenleri sayesinde cep telefonunu doğru kullanmayı da öğrendiklerine dikkati çeken Peker, "Öğretmenimiz ödev verince cep telefonumu bir sözlük gibi kullanıyorum. Bazen bir kelime görüyorum ve hemen telefondan İngilizcesine bakıyorum." dedi.

Velilerden Fatma Doğruöz ise Atış'ın öğrencilerle etkileşiminden ve yöntemlerinden memnun olduklarını belirtti.

Çocukların okulda hem eğlenip hem de öğrendiğini, evlerine mutlu bir şekilde gittiğini kaydeden Doğruöz, "Çocuklarımızın zaten telefona olan ilgisi çok fazla. Onlara doğru kullanma yöntemlerini öğretmek zorundayız. Öğretmenimiz güzel bir yol bulmuş, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA