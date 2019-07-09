Dilimli Barajı ile Yüksekova'nın su sorunu çözülecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Yüksekova-Esendere kara yolunda inşa edilen Dilimli Barajı ile ilçenin 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak.

İlçeye 5 kilometre mesafedeki Dilimli köyü yakında yapımı devam eden Dilimli Barajı, tarımsal üretime katkı sağlamasının yanında ilçenin içme suyu temininde de kullanılacak.

Su tutmaya başlanan barajda, suyun vatandaşlara ulaştırılmasında kullanılacak arıtma tesisinin yapımı da devam ediyor. 29 bin metrekarelik alana kurulan tesisin tamamlanmasıyla ilçenin 50 yıllık su ihtiyacının karşılaması bekleniyor.

Saha sorumlusu İbrahim Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için arıtma tesisi yaptıklarını söyledi.

Bu yıl işin yüzde 40'ını tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, "Önümüzdeki yıl tesisi halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bölgenin en büyük arıtma tesislerinden birini yaptık. Bölgede bunun gibi kaliteli ve güzel bir arıtma tesisi yok. Yüksekova'nın yaklaşık 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılamayı düşünüyoruz. Tesisin maliyeti yaklaşık 80 milyon. Tesiste klor, havalandırma, kimya ve belfiltre binaları ile ısı merkezi yer alıyor." dedi.

Kaynak: AA