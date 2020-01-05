Dili sürçen Netanyahu: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz
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Dili sürçen Netanyahu: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili yaptığı açıklamada 'dili sürçerek' ülkesini nükleer güce dönüştürdüklerini belirtti. Dediğinin farkına varan başbakan daha sonra gülümseyerek cümlesini nükleer enerji olarak düzeltti.

05.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:58
Dili sürçen Netanyahu: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz

Başbakanı Binyamin Netanyahu, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında dili sürçerek "İsrail'i nükleer bir güce dönüştürüyoruz." dedi.


Başbakan Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi, ülkesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle 2 Ocak'ta imzaladığı " Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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