Dili damaklarına bitişik olan kangal köpeklere cerrahi müdahale yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dili damaklarına bitişik olan kangal köpeklere cerrahi müdahale yapıldı

07.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:32
Dili damaklarına bitişik olan kangal köpeklere cerrahi müdahale yapıldı

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde doğuştan dilleri alt damaklarına yapışık olan iki kangal köpeği operasyona alındı.

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde doğuştan dilleri alt damaklarına yapışık olan iki kangal köpeği operasyona alındı.

Hayvan sahipleri tarafından doğuştan dillerinde sorun olduğu söyleyerek Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen iki kangal çoban köpeklerine, müdahale edildi. Dillerinin bitişik olmasından dolayı yemek yeme ve su içme problemleri yaşayan köpeklerin operasyonla dilleri alt çenelerinden ayrıldı. Veteriner hekimler söz konusu köpeklerin on gün içerisinde eski sağlıklarına kavuşacaklarını belirttiler. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yaralı köpeği ilk müdahale zabıta ekipleri tarafından yapıldı
Yaralı köpeği ilk müdahale zabıta ekipleri tarafından yapıldı
Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu
Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu
Son Dakika | Tüfekle otomobilden ateş açılan Kangal çoban köpeği, 42 saçmayla yaralandı
Son Dakika | Tüfekle otomobilden ateş açılan Kangal çoban köpeği, 42 saçmayla yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Yaşar Güler Garo Paylan Meral Akşener
Magazin Yıldız Tilbe Demet Özdemir Burcu Esmersoy Jennifer Lopez
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aralık Fenerbahçe Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dili damaklarına bitişik olan kangal köpeklere cerrahi müdahale yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 10:33:50. #1.14#
title