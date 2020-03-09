Dili boğazına kaçan futbolcuyu kurtaran hakem olay anını anlattı Bolu'da oynanan U-17 Ligi Play-Off karşılaşmasında rakibi ile çarpıştıktan sonra dili boğazına kaçan futbolcuyu kurtaran doktor olan maçın yardımcı hakemi olay anını anlattı.

Bolu'da oynanan U-17 Ligi Play-Off karşılaşmasında rakibi ile çarpıştıktan sonra dili boğazına kaçan futbolcuyu kurtaran doktor olan maçın yardımcı hakemi olay anını anlattı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki sentetik sahada 4 Mart'ta U-17 Ligi Play-Off karşılaşmasında oynanan Kızıkspor-Aladağspor maçında Kızıkspor oyuncularından Oğuzhan Telkeş, çıktığı hava topunda rakibi ile çarpışması sonucu baygınlık geçirdi.

Futbolcunun rahatsızlandığını gören ve doktor olan yardımcı hakem Selim Göksu, dili boğazına kaçan Oğuzhan Telkeş'e müdahale etti.

Nefes alamayan futbolcuyu yan çevirerek dilinin boğazından çıkmasını sağlayan Göksu, yaptığı ilk müdahaleyle futbolcunun hayatını kurtardı.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavisi tamamlanan ve sağlık durumu iyi olan futbolcu Oğuzhan Telkeş, takımla antrenman yapmaya başladı.

"Bizim için önemli olan can"

Selim Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir pozisyon nedeniyle oyunun durduğunu belirterek, "O esnada Oğuzhan'ın orta sahada bayıldığını yanındaki arkadaşları haber verdi. Diğer hakem arkadaş da beni yönlendirdi." dedi.

Futbolcunun yanına gittiğinde bilincinin kapalı olduğunu anlatan Göksu, şöyle devam etti:

"Baygınlık geçiriyordu. Yerde yatan Oğuzhan'ı hemen yan çevirdim. Ondan sonra birkaç ağrı uyaran verdim. Bilincinin tekrar geri gelmesi için uğraştım. Nitekim 20-25 saniye sonra bilinci açıldı. Verdiğim yön sayesinde de nefes alabildi. Ondan sonra da birkaç dakika boyunca da başında durduk ve destek verdik. Sürekli yer ve zaman soruları sorduk. Kendine gelmesini sağladık.

Sonuçta biz hekimiz hakem olduğumuz kadar. Mesleğe başlarken verdiğimiz bir söz var. Dolayısıyla insan hayatı bizim için her zaman daha önemli."

Göksu, ilk müdahalenin ardından futbolcunun ambulansa alındığını aktaran Göksu, "Ambulanstaki arkadaşlara gerekli bilgileri verdim. Ondan sonra da maça devam ettik ama bizim için önemli olan can." diye konuştu.

"İyi ki sizin gibi hakemler var"

Futbolcu Oğuzhan Telkeş de Selim Göksu'ya teşekkür ederek, "İyi ki sizin gibi hakemler var. O gün çok talihsiz bir olay yaşadım. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Tekrar sahalara döndüm, kadroya bile girdim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Telkeş, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Kaynak: AA