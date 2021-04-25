BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
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BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da market arabasıyla oynadığı sırada düştükten sonra dili boğazına kaçan 6 yaşındaki Ege Tahtasız'ı, Güçlü Ocakçı (47) müdahalede bulunarak kurtardı.

BARTIN'da market arabasıyla oynadığı sırada düştükten sonra dili boğazına kaçan 6 yaşındaki Ege Tahtasız'ı, Güçlü Ocakçı (47) müdahalede bulunarak kurtardı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, öğle saatlerinde Okulak Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oynayan Ege Tahtasız, market arabasını sürmeye başladı. Bir anda yere düşen Ege Tahtasız, ayağa kalktı. Dili boğazına kaçan küçük çocuk olduğu yerde zıplamaya başladı. Bu sırada mali müşavir olan eşinin iş yerinde bulunan Bartın Belediyesi'nde görevli memur Güçlü Ocakçı, küçük çocuğu görerek dışarıya çıktı. Ege Tahtasız, Güçlü Ocakçı'ya doğru koştu. Güçlü Ocakçı çocuğa ilk müdahalede bulunarak parmaklarıyla dilini boğazından çıkardı. Küçük çocuk annesi tarafından hastaneye götürülürken, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Güçlü Ocakçı çok büyük korku yaşadığını belirterek, ?Eşimin iş yerinde oturduğum sırada camdan dışarıya doğru bakıyordum. Komşumuzun çocuğu olan Ege'nin düştüğünü fark ettim. Sonra koşarak büroya doğru geldiğini görünce dışarıya çıktım, bana sarıldı. Ben o anda ne olduğunu anlayamadım. Bize belediyede verilen ilk yardım müdahalesi aklıma geldi. Sonra çocuğun morardığını görünce, parmaklarımı ağzına soktuğumda dilini çıkarmayı başardım. Bu benim için unutulmayacak bir olay, bir hayat kurtardık. Ama ilk yardımında önemini bir kez daha anlamış olduk" dedi.

BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
BARTIN DİLİ BOĞAZINA KAÇAN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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